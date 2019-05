Exposición de sus hijos molesta a ex

Ciudad de México.

Miguel Bosé subió a sus redes fotografía donde posa con sus hijos Diego y Tadeo por primera vez en un evento público cosa que no le pareció a su expareja sentimental Nacho Palau, quien mantiene una demanda contra el cantante.

En la alfombra roja de "Godzilla: King of Monsters" se vio con sus pequeños desfilar, lo que causó revuelo, pues rompió con el protocolo que desde hace años llevaba de no mostrar a lo medios de comunicación a su familia; lo que causó molestia a su expareja:"No me ha gustado nada, me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, Miguel está acostumbrado, los niños no", explicó Palau.