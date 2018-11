Exposición de catrinas conquista Bélgica

Bruselas, Bélgica

El artista zacatecano Gonzalo Montellano ha logrado llegar al corazón de los belgas con los colores "del pueblo mexicano" con los que viste a las catrinas de sus pinturas que forman parte de la exposición "La belleza de la muerte", que se exhibirá en esta capital hasta el 15 de diciembre próximo.

Aunque para un público que desconoce el concepto de las catrinas mexicanas, las estilizadas figuras son simples calaveras, Montellano señala que no se les debe relacionar con la muerte.

"Es un personaje chusco de la tradición mexicana", indicó el pintor mexicano.

Relacionarla simplemente con la muerte, sería algo triste, señaló Montellano, quien aseveró que "para los mexicanos la muerte no es algo malo".

"La catrina es un personaje con características de la muerte, pero es un personaje que hemos adoptado, porque podemos burlarnos de ella, jugar con ella. Es nuestra amiga", cuenta el artista, cuya exposición fue montada también a principios de este mes en salas de la Universidad de Amberes y el Centro de Estudios Mexicanos de Amberes.

BUEN RECIBIMIENTO

El público belga, al parecer lo ha entendido. Sus obras han tenido buena acogida. "He vendido bien, no me puedo quejar. La prueba es que he venido dos años consecutivos", dice Montellano, al recordar que en 2017 expuso su obra en el Museo Real de Bruselas y también el museo MAS de Amberes.

"Les llama mucho la atención los colores que utilizó. Pero yo repito que no son más que el reflejo de los colores de México", agregó.

Las catrinas de Montellano van vestidas de "Juana Gallo" y "La Soldadera", personajes de la Revolución Mexicana, o con trajes típicos mexicanos.

A diferencia de la original elegancia afrancesada de la "Calavera Garbancera" de José Guadalupe Posada o de la posterior catrina de Diego Rivera en el "Sueño de una tarde dominical", Montellano quiso vestirlas de México.

"Una por cada estado de la República Mexicana quería hacer yo. Pero me encontré con que hay estados que tienen hasta 14 trajes típicos", bromea.

"Mi único motivo es México. Mi intención es seguir pintando representaciones del México cotidiano, del México antiguo, que es el tradicional", aseveró.