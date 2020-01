Exportaciones pierden gas por débil economía

El valor de las exportaciones de mercancías, principal sostén de la economía mexicana durante 2019, sumó 461 mil 115 millones de dólares el año pasado, cifra 2.3% superior a la reportada en el mismo periodo del año anterior, y la tasa de crecimiento más baja desde 2016, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi dará a conocer mañana el dato oportuno sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre del año pasado, el cual recogerá la información y el impacto de las exportaciones. El crecimiento de los envíos durante 2019 se derivó de aumentos de 3.6% en las exportaciones no petroleras y de un retroceso de 15.1% en las petroleras. Dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a una tasa anual de 3.6%, en tanto que las canalizadas al resto del mundo disminuyeron 1.1%. Por sectores, destaca el caso de las exportaciones manufactureras con un crecimiento a tasa anual de 3.4%, cifra inferior a la de 9.1% registrada en 2018. Sobre las ventas al exterior del sector automotriz, registraron un incremento de 3.9%, tasa muy por debajo de 12.2% y 11.8% alcanzados en los dos años anteriores, respectivamente. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en diciembre de 2019 las exportaciones totales de mercancías reportaron un incremento mensual de 0.5%, el cual fue resultado neto de una variación de 21.6% en las exportaciones petroleras y de una reducción de 0.6% en las no petroleras.

Importaciones

El valor de las importaciones de mercancías totalizó 455 mil 295 millones de dólares el año pasado, monto que implicó una caída anual de 1.9%. La cifra se originó de la combinación de un retroceso de 12.2% en las importaciones petroleras y de un descenso de 0.6% en las no petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron tasas anuales de -0.8% en las de bienes de uso intermedio y de -8.9% en las de bienes de capital, mientras que se presentó un retroceso de -3.1% en las de bienes de consumo. Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron una caída mensual de -1.35% con datos desestacionalizados, la cual fue reejo de disminuciones de -1.20% en las importaciones no petroleras y de -2.71% en las petroleras. Por tipo de bien se registraron descensos mensuales de -1.50% en las importaciones de bienes de consumo, de -1.25% en las de bienes de uso intermedio y de -1.93% en las de capital.