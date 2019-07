Exportaciones mexicanas tienen mayor caída en 3 años

Cd. de México.

Después de subir en abril y mayo, el valor de las exportaciones del País registró en junio pasado su mayor declive en 40 meses, al disminuir 3.76 por ciento, al tiempo que las importaciones cedieron 4.78 por ciento mensual, indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Esto como consecuencia de los descensos en las exportaciones petroleras de 14.41 por ciento y las no petroleras de 3.06 por ciento.

En las exportaciones petroleras, las correspondientes a petróleo crudo disminuyeron 14.51 por ciento en junio y otras petroleras 13.79 por ciento.



En el mismo tono, en las ventas al exterior no petroleras, las del sector agropecuario aumentaron 2.54 por ciento, pero esto no fue suficiente para compensar los reveses en extractivas de 21.70 por ciento y en manufacturas de 2.97 por ciento.



Las ventas de manufacturas generaron 89.47 por ciento del total de las exportaciones durante junio.



De ellas solo en junio, las exportaciones del sector automotor se redujeron 1.05 por ciento y otras manufacturas 4.03 por ciento, en los dos casos precedidas de avances en mayo.



En junio, el valor total de las exportaciones fue de 38 mil 650 millones de dólares contra importaciones por 37 mil 191 millones, un 4.78 por ciento menores a las correspondientes a mayo pasado.



Por tipos, las importaciones o compras al exterior de bienes de capital fueron las de mayor retroceso con 10.85 por ciento durante junio, solo por debajo del desplome de febrero del año 2000, periodo en el que la variación fue de menos 11.66 por ciento.



Las compras al extranjero de bienes de uso intermedio se contrajeron 4.69 por ciento mensual en junio y las de bienes de consumo 1.18 por ciento.



Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, las importaciones realizadas durante junio de 2019 presentaron un decremento de 4.69 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, debido a las reducciones en los bienes petroleros de 14.53 por ciento y de 3.28 por ciento en los no petroleros.



Las compras al exterior de bienes de capital experimentaron una caída de 18.03 por ciento anual en junio, las de bienes de uso intermedio 3.40 por ciento y las de bienes de consumo 2.13 por ciento.



Por otro lado, al restarle a las exportaciones la parte de importaciones se obtuvo un superávit comercial de mil 459 millones de dólares en junio del presente año frente a un déficit en el mismo mes del 2018 de 1 mil 791 millones.