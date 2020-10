´Exporta´ la violencia

Ulises se coloca los audífonos. Su cuerpo comienza a moverse con suavidad, la cumbia rebajada lo aleja de todo, de ese horizonte recortado por rascacielos que marcan una frontera de desigualdad; de las casas construidas sobre la montaña, a la deriva, hechas por la improvisación y la necesidad. Está como suspendido en una plataforma de concreto, sobre esas callejuelas que son las suyas, violentas, pero suyas. Cierra los ojos. Una suave brisa le mueve el cabello ocre. Quiero decirte hoy/ que ya no te quiero/ que ya no te extraño. Se encorva, luego abre los brazos, baila haciendo un círculo. La música se detiene y de su silencio emergen voces nerviosas, gritos, el sonido siniestro de las sirenas de las patrullas, el escándalo de la violencia impuesta por el Estado durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y su guerra contra el crimen organizado. La escena sobrecoge, como la mayor parte de Ya no estoy aquí, la película de Fernando Frías que México ha recibido con un largo aplauso, la crítica ha alabado y la Academia mexicana de cine ha colocado en su Olimpo, al otorgarle el domingo 10 premios Ariel. Un regalo visual en medio de la pandemia y de los recortes a la cultura, que amenazan con afectar la buena salud del cine mexicano.

Desde Nueva York, donde vive, Frías disfruta este momento de gloria. "¡Imagínate! Estoy conmovido. Ha habido mucha calidez. Me siento satisfecho, no solo por mi película, sino por lo que está por venir y por el gran mensaje que significa que el público mexicano está listo para este contenido. Aquí hay una gran lección, que además viene de una plataforma [Netflix]: que el público mexicano puede ver estas películas y gustarles. Porque sé que es una película de un ritmo estático y al verse en plataforma compites con el teléfono, el timbre, con la gente que vive en tu casa. Es diferente a la experiencia de estar en una sala de cine y aun así la gente en México la abrazó de una manera impresionante. Esto trasciende a la película en sí misma y me quedo con la experiencia de este gran público, de que, si se le muestra algo hecho con amor y respeto, ellos responden.