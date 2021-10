Exponen vida de Áaron Hernández, exfutbolista de la NFL que se quitó la vida

"Cuando él murió había tantas personas contando historias que no eran verdad, hechos que no salieron en la corte, hablando de violencia que no existía e ignorando evidencia que mostraba que él era inocente", dice.

José Ángel Báez es productor de la serie documental de cuatro episodios Aarón Hernández expuesto, cuyo tercer episodio se transmite hoy lunes a las 22:50 horas de México por el canal A&E.

"Era bastante importante hacer este documental porque él no está aquí para defenderse y no es justo que por tratar de ganar fama o dinero las personas hablen mal de él".

Aarón fue condenado a cadena perpetua por homicidio y después de ello surgieron más graves acusaciones, una de ellas el doble homicidio de Daniel Jorge Correia de Abreu y Safiro Texeira Furtado, ocurridos en 2012. En 2017, a cinco días de recibir el veredicto de no culpabilidad por estos dos últimos casos, se colgó de una sábana en su celda de la prisión.

El programa incluye entrevistas inéditas con la mujer de Aarón y madre de su hija, Shayanna Jenkins, familiares y amigos, así como periodistas de investigación, compañeros de equipo, su exnovia de la universidad, Alyssa Anderson, y el propio Báez.

El abogado explica por qué cree que Aaron fue culpado:

"Sus amigos eran del barrio viejo, siempre andaba con ellos y él se puso en malas situaciones y se involucró con personas que eran malas, trataban con drogas y eran asesinos, ellos tenían motivos alternativos y querían acercarse a él y eso fue, en mi opinión, la peor decisión que él tomó".

En el capítulo, titulado "Acusado otra vez" el público verá a la prometida de Aaron, Shayanna.