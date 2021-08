Exponen vestuario en corazón de NY

"Showstoppers! Spectacular Costumes from Stage & Screen" abre el jueves con boletos de 29 dólares para el público general y de 24 dólares para adultos mayores y niños. Todas las ganancias irán al fondo de recuperación de la Coalición de la Industria del Vestuario.

Incluye trajes de éxitos de Broadway como "Harry Potter and the Cursed Child" ("Harry Potter y el legado maldito"), "The Lion King" ("El rey león"), "The Phantom of the Opera" ("El fantasma de la ópera"), "Moulin Rouge! The Musical", "Chicago", "The Cher Show", "Frozen" y "Aladdin", así como de las series televisivas "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Saturday Night Live".

También hay trajes de la película de James Bond "No Time to Die" ("Sin tiempo para morir") y la película biográfica de Aretha Franklin "Respect", ambas de próximo estreno, así como de cruceros, Disney World, el American Ballet Theatre, la Compañía de Danza Martha Graham, el Ballet de la Ciudad de Nueva York y el Ballet de San Francisco.

La muestra ocupa más de 1.850 metros cuadrados (20.000 pies cuadrados) y dos niveles en el 234 Oeste de la calle 42 en Manhattan, una vez la tienda insignia en Nueva York de la cadena deportiva Modell´s, que se ha transformado en áreas inmersivas con maniquíes luciendo las prendas. Los visitantes pueden ver a verdaderos artesanos en espacios de trabajo bordando, pintando o cosiendo trajes, mostrando el trabajo intenso que conlleva cada prenda.