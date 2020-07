Exponen docencia y la comunicación

Cd. Victoria, Tam.- La docencia hoy más que nunca enfrenta difíciles retos ante la "nueva normalidad", dijo la Especialista en Desarrollo Humano, Capacitaciones Empresariales y Psicóloga Educativa, Esther Crisóstomo Cortés, al impartir la conferencia "El Poder de Comunicar, Aprender, Adaptarse y Crecer".



En el tema desarrollado como parte del Seminario "Diálogo Entre Pares", organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la expositora destacó el papel de la comunicación humana en el escenario educativo que está por venir.

En el evento realizado de manera virtual, y que contó con la presencia del Rector de la UAT José Andrés Suarez Fernández, la Psicóloga Esther Crisóstomo Cortés, habló del proceso que vive la educación en el país y de cómo, de la noche a la mañana, el papel del docente ha cambiado radicalmente, obligando al profesional de la educación a ejercer habilidades que no acostumbraba.

"Como maestros no había nada como tener al alumno enfrente, y vas viendo su cara y vas viendo su reacción, y es algo que te va motivando. Y hoy nos vemos solo nosotros a la cámara, y eso es adaptarnos de cómo nos vamos a comunicar ahora a través de estas novedades", indicó.

Señaló que en este proceso de adaptación a la nueva realidad de la docencia, va a ser muy importante la comunicación humana en sus diversas vertientes, y el maestro tendrá que practicar una comunicación más asertiva.

"La comunicación es un arte, porque hay personas que hablan y hablan y no nos dicen nada, hay personas que tienen mucha información pero les cuesta más trabajo el poder exponerla".

"Hay personas que aunque sabemos hablar no podemos comunicarnos correctamente con los demás, porque acabamos peleados, acabamos en una confrontación y una de las claves principales de la comunicación es la asertividad".

"La asertividad va a permitirnos comunicarnos de la mejor manera, confinados en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros", subrayó.

Añadió que una de las claves de la asertividad es hablar en primera persona, "cuando utilizamos la primera persona, tenemos la oportunidad de hablar desde nuestro punto de vista".

"Cuando no usamos la asertividad bloqueamos la comunicación, decimos con este muchacho no se puede hablar, y lo más interesante de la comunicación, es que la comunicación, no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con nosotros", apuntó.

"En la comunicación tenemos que aprender a conectar, el 50% de la comunicación está en conectar con el otro. Para eso tenemos que empezar a hablar un poco menos de nosotros y empezar a escuchar a los demás. Hacer preguntas es la clave para conectar porque manda el mensaje de interés y se valida la información", acotó.