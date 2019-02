Exponen alumnos graves carencias

Ciudad de México

Estudiantes de diversos niveles educativos hablaron ante legisladores para pedir mayor presupuesto a la educación, pues expusieron que escuelas públicas afrontan diversas carencias que les impiden un desarrollo escolar adecuado.

En el penúltimo día de audiencias públicas por la reforma educativa en la Cámara de Diputados, Ximena, alumna de una escuela primaria en el Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, indicó su inconformidad con condiciones físicas y modalidades escolares.

La estudiante de seis años, quien cursa el primer grado de primaria, solicitó a diputados que se garantice la educación de calidad y las actividades físicas, al señalar que en el recreo sólo les es permitido sentarse a comer.

"Me gustaría que hubiese juegos no sólo pintado, sino que nos podamos subir. Quiero llegar a una escuela feliz en donde descalificaciones no solo sean lo único que preocupe a nuestros papás y maestras, para que puedan trabajar y tratarnos con cariño", expuso.

Lamentó que además sus maestras tengan que aportar de su propio bolsillo para comprar el material escolar.

En tanto, Miguel Ángel Velázquez, estudiante de secundaria en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, solicitó un mejoramiento en el presupuesto al referir que en su plantel existen carencias en materiales deportivos y en laboratorios.

"Las prácticas son algo importante para práctica de biología, ciencias, química. Estos materiales son algo indispensable ya que las teorías de los maestros no se pueden completar sin esos materiales", opinó.

Nayeli Soto, alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que en la iniciativa de reforma educativa impulsada por el actual Gobierno se atiendan los problemas que actualmente presenta el sistema educativo mexicano.

Entre éstos, enlistó que no se han logrado objetivos como la cobertura la calidad, la equidad y la deserción.

Llamó a que en las finanzas educativas haya una mayor transparencia de los recursos públicos, tanto humanos, como financieros.

Resaltó que actualmente existe una imposibilidad material de albergar a quienes egresan del nivel medio superior y quieren seguir estudiando alguna licenciatura o ingeniería.

Y expresó que el término "obligatoriedad" incluido en el proyecto de reforma enviada al Congreso desde el Ejecutivo federal no garantiza la cobertura.

"No se ha garantizado ni siquiera la educación media superior, ya que escribir en el texto constitucional la palabra obligatoria no es garantizarla en primer lugar", dijo.

"Elevar la educación universitaria obligatoria antes de garantizarla acarrearía una diferencia de sueldos a la baja de las personas que sólo cuentan con educación básica y de aquellas que no cuentan con ningún tipo de educación. Los retos del Gobierno actual deben focalizarse más allá de una reforma", apuntó.