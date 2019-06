Exponen 3 candidatos propuestas de campaña

Río Bravo, Tam.- Los 3 candidatos que buscan la dirigencia de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y Asistencia (SNTSA), visitan Centro de Salud rector en donde expusieron propuestas de campaña sin embargo algunos de los sindicalizados se mostraron un tanto incrédulos.

Los candidatos son Adolfo Sierra, quien encabezas la planilla roja dirigente hasta por 12 años, Maribel González Arredondo actual líder sindical quien va por la planilla azul, y Gustavo Camacho de la planilla guinda.

En el caso de Adolfo Sierra manifestaron algunos que durante los períodos que estuvo al frente no cumplió las promesas de campaña, situación muy similar la de la actual dirigente Maribel González, a quien le criticaron el hecho de que dentro de sus propuestas de campañas son las mismas que la vez anterior, que no tuvo creatividad cuando menos por que no les ha cumplido, o que hubiera dicho que fueron promesas para cumplirlas en un período de 6 años.

Al que poco le reprocharon fue al tercero en discordia Gustavo Camacho, quien dentro de sus propuestas de campaña, aseguró que no solamente buscará el beneficio de los de base, sino también de contrato y eventuales buscando obtener más homologaciones para Río Bravo.