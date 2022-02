Expone violencia y el feminicidio

Conocemos a ella a través de la voz de su hermana Berta y de su madre, Arcelia Verduzco, quien a su vez revela un historial de relaciones abusivas. De hecho, el principal sospechoso del crimen no es un desconocido, sino la entonces la pareja de Verduzco.

"Aquí está el círculo de violencia que traspasó generaciones, que traspasó lugares", dijo Ávila en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México. "Honestamente, no tuve ninguna duda de acercarme a esto porque tengo respeto por la vida... Creo que tanto hombres como mujeres debemos estar preocupados".

Como suele suceder en México, donde la impunidad es superior al 90% de acuerdo con cifras de organizaciones como Impunidad Cero y México Evalúa, el caso de Cintia sigue sin resolverse luego de seis años. Existe una orden de aprehensión, pero el sospechoso continúa prófugo, la policía tardó semanas en levantar las pistas y los testigos que declararon fueron intimidados, dijo Ávila.

"Fue una investigación muy irregular, pero seguramente muy regular para los estándares de la policía", señaló el cineasta. "Para mí es un tema de voluntad, claro que pueden dar con esa persona".

La pareja de la madre de Cintia no era un hombre rico ni muy influyente, pero ella sospecha que el hecho de que trabajó en el municipio facilitó su fuga.

"Lo soltaron y en cuanto lo soltaron él se fue, se desapareció", dijo Verduzco. "Él trabajó en Palacio Municipal aquí en Tijuana... y tenía amigos que trabajaban en la policía".

La relación de Verduzco duró años, desde que Cintia era una niña, y según ella su pareja nunca mostró todo de lo que era capaz, aunque sí tuvo un episodio de violencia extrema con ella.

"No me esperaba eso que pasó. Perder a mi hija a manos de un hombre que había convivido conmigo tantos años fue un golpe muy duro", dijo. "Yo a mis amigas, conocidas, les digo que al momento que su marido les ponga la mano encima la primera vez no se queden calladas, porque ese fue mi error, dejé que él me pusiera la mano encima una vez y dije 'no pasa nada'".