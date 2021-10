Expone Ochoa falla generalizada

Aunque carecer del respaldo de la Femeta no fue el motivo principal para dejar de representar a México, y hacerlo ahora por Estados Unidos, sí tuvo que ver en su decisión.

"Todas las federaciones jalan para ellos primero y luego ya para los demás. Es lo mismo de siempre. Hay que dejar claro que, si yo no me hubiera casado y venido a Estados Unidos, no me hubiera cambiado de país", dijo Ochoa en entrevista telefónica.

"Mi molestia con la federación fue cuando ya no pude más y pido que me ayuden. No lo hicieron, la federación simplemente me dijo: ´que te vaya bien, bye´. Para mí lo peor es que te digan que no hay recursos, creo que nos hemos acostumbrado a que no hay y no hay. Como que ´si no hay para mí (presidente de federación), entonces no hay para ellos (los deportistas)", contó la arquera, quien fue recordista mundial en 2018.

Ochoa espera que, al estar en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera, cambie la situación.

"Ahora que están haciendo esto con las federaciones (ser investigadas por la UIF) ojalá se activen y haya un cambio y no se quede nada más ahí", apuntó.