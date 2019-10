Expone a menor en motocicleta

Río Bravo, Tam.- Práctica no erradicada por las autoridades competentes, es la que ponen en práctica motociclistas que acostumbran llevar a bebés o infantes a bordo de motocicletas, cuando dicha acción está prohibida por el Reglamento de Tránsito.

Por las calles más transitadas como avenidas Madero, México o calles como Constitución, Guanajuato u otras rúas como libramiento de tráfico pesado o las brechas 109, 112 y 115.

Uno de estos casos, fue captado en avenida México con calle Guanajuato, en donde motociclista, viajaba acompañado de un infante de no más de tres años, el cual no cuenta con casco y no va sentado en asiento reglamentario.

No obstante el riesgo que corre el pequeño, el motociclista actúa normal, como si no fuera la primera vez que que despliega esta acción que podría considerarse además de una infracción, negligencia hacia la vida e integridad del menor.