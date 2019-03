Expondrá escándalos de la FIFA

Ciudad de México.

Karla Souza será parte del elenco de El Presidente, serie de Amazon Prime que abordará los escándalos de corrupción en los que estuvo implicado el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, reportó Deadline.

La actriz que participa en How To Get Away With Murder compartirá créditos con Andrés Parra y Paulina Gaitán, además de que será producida por Fábula, compañía del nominado al Óscar Pablo Larraín.

La serie tendrá como protagonista al presidente de un equipo chileno que tendrá que enfrentarse a diferentes obstáculos que rodean al futbol latinoamericano, entre ellos, al fallecido dirigente de la Federación Argentina de Futbol, Julio Grondona.

"Estamos muy felices de llevar El Presidente a Prime Video, un producto que muestra nuestra intención de generar contenidos con talentos locales de todas partes del mundo", declaró el presidente de contenidos de Amazon en Latinoamérica, Pablo Iacovilleo.

No se reveló la fecha en la que el programa llegará a la plataforma de streaming.