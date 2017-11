Explota afición de Pumas de la UNAM

Ciudad de México

Integrantes de la Rebel ya no aguantaron más y exigieron a los Pumas entrega y humildad, porque afirmaron que ya están hartos de verlos arrastrar el prestigio de la institución.

A través de un video difundido en sus redes sociales, se observó que Josecarlos Van Rankin, David Cabrera y Jesús Gallardo le pusieron el pecho a las balas y dieron la cara a nombre del plantel.

“Sabes que güey ya nos tiene hasta la madr..., ya te sientes muy v...”, le increpó un barrista al volante Jesús Gallardo.

Los hinchas señalaron que siempre estarán de manera incondicional con el equipo y les hicieron ver a los futbolistas que si ya no quiere meter la pierna o dejarlo todo en la cancha, es mejor que se vayan del plantel.

“Ya estamos hasta la v.., el pin... español (Abraham González) pidió aumento de sueldo, se le dio y ve las mam... que hace. (Gallardo) si ya no quieres jugar, pide tu cambio, no metes la pierna cab..., ¿sabes cuánto me he gastado este semestre para irlos a ver?, 50 mil varos”, mencionaron.

Una integrante de la Rebel también les recordó que hay gente de la barra que ha muerto por ir a apoyarlos en diferentes carreteras y países.

También se fueron sobre los extranjeros y mencionaron que si Nicolás Castillo añora estar en Chile, que se vaya, y le recordaron al capitán Gerardo Alcoba que tiene que ser más humilde con los seguidores.