Explota su faceta de pintor

Ciudad de México.

Su carrera como actor le ha dado tantas satisfacciones a Mauricio Castillo que hoy ya no está enfocado en ella sino en, por ejemplo, explotar al máximo su vida como pintor.

Confiesa que además en lo que se refiere al medio del espectáculo ahora le gusta más dirigir así como lo hace con el programa Me caigo de risa. Actuar y salir a cuadro ya no tanto.

"No es que no me guste (actuar) pero creo que estoy mucho más concentrado en pintar y retomar todo esto y es cierto, en los últimos años, seis o siete, he pintado más de lo que había pintado en los últimos 30", dice en entrevista.

"Sí he pintado en todos estos años y dibujado, pero no como ahora que en la balanza la pintura me toma mucho más tiempo que lo de antes".

Para Mauricio, es curioso que quienes lo vieron en televisión en programas como "Otro rollo", uno de los proyectos que más impulso le dieron a su carrera, hoy que sube imágenes de sus cuadros a redes lo vean como si fuera algo nuevo cuando empezó a dibujar desde pequeño. Profesionalmente, se recibió como grabador.

"Al margen de todo el tiempo que estuve en la carrera ya trabajaba yo en teatro y televisión así que las dos cosas sucedieron al mismo tiempo".

EN LAS REDES

Además, resalta que ha encontrado en las redes sociales un buen espacio para exhibir su obra. Recuerda que en su juventud para los nuevos artistas no había muchas posibilidades de exhibir su trabajo y debían buscar bazares en la República para mostrarlo.

"Esto ha cambiado radicalmente, actualmente la gente accede a tu página de Facebook o te ha visto en Twitter o Instagram. Me ha conocido más gente a través de las redes ahorita que todo lo que me pudieron haber conocido los últimos 30 años, no sólo a mí sino a muchos pintores; ahora los ven más.