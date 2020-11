Explota pipa de gas, reportan 14 muertos

Tepic.

Al menos catorce personas murieron y tres resultaron heridas como consecuencia de la explosión de una pipa de gas LP doble remolque, ocurrida este mediodía en el kilómetro 106 de la autopista Tepic-Guadalajara, entre Ixtlán del Río y el entronque a Chapalita.

El director general de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, Luis César Guzmán Rangel, informó a Apro que la explosión alcanzó de manera directa a dos vehículos: una camioneta familiar Chrysler tipo Town & Country en la que viajaban 10 personas y un automóvil compacto con 4 pasajeros a bordo, cuyos cuerpos quedaron totalmente calcinados.

FUERON 2 ESTALLIDOS

De acuerdo con el funcionario, hubo 2 explosiones, la primera cuando volcó la pipa e impactó a los 2 vehículos y, posteriormente, cuando los bomberos se encontraban trabajando en la sofocación del incendio, ocurrió una segunda explosión que causó lesiones a 2 elementos, uno de ellos con quemaduras de segundo grado en la mano izquierda, y el otro con un impacto de material de la pipa, quienes fueron atendidos por paramédicos y se encuentran fuera de peligro.

Así también, añadió, una mujer que alcanzó a salir de un vehículo fue alcanzada por las llamas, por lo que fue trasladada a un hospital de Tepic con quemaduras graves.

Guzmán comentó que no se ha logrado determinar cuál fue la suerte del conductor de la pipa y eventuales acompañantes, que se encuentran desaparecidos.

Dos horas después del suceso, el personal de la Fiscalía General de Nayarit, del Cuerpo de Bomberos y otras corporaciones se encontraban trabajando en en el rescate de los cuerpos, aunque no había sido posible definir el sexo y edades aproximadas de las víctimas.

El titular de Protección Ciudadana indicó que tampoco se ha podido saber la razón social de la compañía propietaria la pipa, pues quedó totalmente destrozada y algunas de sus partes fueron proyectadas a una distancia de hasta 200 metros.

UNIDAD ´DESAPARECE´

"La pipa prácticamente desapareció —expuso—, hay pedazos, pero no hay evidencias del nombre de la empresa, no se ha encontrado alguna de las placas, lo que sí sabemos es que venía de Jalisco rumbo a Nayarit, ya nos comunicamos con las empresas gaseras de esta entidad y ninguna de ellas tiene un reporte de unidad con este problema; no podemos ahorita identificar porque está totalmente calcinado el camión".

Añadió que los dos vehículos afectados circulaban de Nayarit hacia Jalisco y como efecto de la explosión, la camioneta Chrysler en la que viajaban 10 personas fue impactada hacia un pequeño cerro.

Hasta el momento no había datos que permitieran conocer la identidad de los propietarios de los 2 vehículos afectados ni de las víctimas.