Explota ´Piojo´ contra arbitraje

Toluca, Edomex

Luego de la derrota ante Toluca, el técnico del América, Miguel Herrera, explotó en contra del presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, a quien le pidió que deje de hablar y se ponga a trabajar.

"Que se ponga a trabajar el señor Brizio, que solo sale hablar de nosotros, que se ponga a trabajar, que no lo hace; pero sí está ocupado en hablar de nosotros, que hable de su gente no de nosotros, si nos ha ayudado o no el VAR que se ponga a trabajar, porque el VAR es un desastre no hoy, sino todas las jornadas", dijo.

En conferencia de prensa, el "Piojo" manifestó que "el VAR es una herramienta extraordinaria y no tiene mucho que hacer, el árbitro no debe esperar cinco minutos a que le digan de arriba, lo que debe hacer, si tiene duda que vaya a la televisión a revisarla, al final la decisión la puede tomar él".

Manifestó que, si el titular de los silbantes habla del América, él tiene todo el derecho de hacerlo también.

"Si dije que ya no iba a hablar y él salió primero a hablar, entonces si sale primero a hablar que se aguante", apuntó.