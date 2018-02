Explota ferry en Playa del Carmen

Una aparente “falla técnica”provocó este miércoles una explosión en la parte media de una de las embarcaciones de la naviera Barcos Caribe, que brindan el servicio para cruzar vía marítima de Cozumel a Playa del Carmen, lo que dejó un saldo de 26 lesionados, de acuerdo con el reporte final que por la noche ofreció el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín.

Entre las personas heridas había varios extranjeros, además de ciudadanos mexicanos, quienes fueron trasladados a un hospital privado con quemaduras, hematomas, lesiones por esquirla, lesiones y dolor de oído, así como signos de aturdimiento, ante la magnitud del estallido.

Los pasajeros descendían de la embarcación cuando se registró la explosión. Mientras las autoridades activaban los protocolos de emergencia y llegaban al sitio, la gente se ayudaba entre sí.

Personal de Protección Civil, Bomberos, Guardavidas y Seguridad Pública, en coordinación con Capitanía de Puerto, Policía Estatal y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) llegaron al sitio para atender el reporte que, de acuerdo con la Fiscalía, se recibió a las 13:13 horas.

Los cruces de Playa del Carmen a Cozumel y viceversa continuaron con el apoyo de la naviera Ultramar. En tanto, la alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres, acudió al lugar de los hechos e informó que no había ningún fallecido. Por su parte, la Fiscalía del estado inició la carpeta la investigación 19/2018, para esclarecer lo ocurrido e informó que colabora con otras autoridades para el deslinde de responsabilidades.

En Cancún, el gobernador del estado declaró que hasta el momento los elementos recabados apuntan a que la explosión fue por una “falla técnica”, pero subrayó que había que esperar a los peritajes finales.

Cuestionado sobre si se trataría de un posible atentado, toda vez que se mencionó que presuntamente se había encontrado un artefacto explosivo, el mandatario estatal pidió no especular sobre los hechos.

“Hasta el momento lo que tenemos es la posibilidad de una falla técnica, pero no tenemos más información sobre el motivo. Hubo 26 heridos, de esos, eran cuatro estadounidenses, con lesiones leves, fueron dados de alta; de los 26, 25 seguramente serán dados de alta; uno que es un empleado de la naviera está en observación, en terapia intensiva.

“Hay que esperar los peritajes, no tengo yo ninguna información todavía de ello [un atentado] estamos esperando que la Secretaría de Marina o la Policía Federal o la PGR nos ofrezca esa información (…) cualquier tipo de conclusión antes o sin tener los datos suficientes me parece que no es lo correcto”, afirmó.

La naviera emitió un breve comunicado en el que precisó que a las 12:50 horas la embarcación se encontraba atracada en el muelle fiscal, “procediendo al desembarque de pasajeros”, cuando ocurrió el incidente.