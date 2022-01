Explota ducto de Pemex por huachicol en Nopala, Hidalgo, justo a tres años de Tlahuelilpan

El incendio del ducto ocurre justo a tres años de la explosión de una toma clandestina en el ejido de San Primitivo, en los límites entre los municipios de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan —también, como Nopala, en la región geográfica del Valle del Mezquital— que dejó 137 muertos, el 18 de enero de 2019.

De acuerdo con información de seguridad pública, pobladores de la Loma alertaron de un incendio, después de que las llamas y el humo se observaran a varios kilómetros.

Además, quienes habitan más cerca del lugar dijeron que el estruendo fue percibido porque sintieron que cimbró ligeramente la tierra, además de que, posteriormente, escucharon algo similar a detonaciones, que, infieren los policías, pudo tratarse del momento en el que el fuego alcanzó las camionetas que, presuntamente, eran utilizadas para el traslado de hidrocarburo robado.

Elementos de Seguridad Pública estatal y municipal, así como de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano acordonaron el área, mientras que personal de Seguridad Física de Pemex inició las labores de control.

Hasta el momento, no hay reporte de lesionados; sin embargo, se debe a que la conflagración no ha sido controlada en su totalidad y no se ha hecho peritaje en los vehículos calcinados ni en los alrededores de la toma.

Por lo tanto, las autoridades no descartan que pudieran presentarse víctimas.

Este martes se conmemora el tercer aniversario luctuoso de la explosión en Tlahuelilpan.

Desde aquella tragedia el huachicol no cesó en el municipio, la región ni el estado, pero los grupos que controlan este delito, escindidos, reforzados y otros con reciente restructuración o ingreso al territorio, se enfrentan por los ductos en una pugna que, a decir del gobierno de Hidalgo, es la principal causa de los asesinatos violentos, por los que se han localizado cuerpos y fragmentos óseos en parajes, bolsas, cajas... en las carreteras del Valle del Mezquital.

Proceso ha documentado, con informes de inteligencia federal, que los Cárteles Jalisco Nueva Generación, Los Zetas Vieja Escuela, Los Hades, La Familia Michoacana, Los Americanos, Pueblos Unidos —cuyo líder, José Artemio Maldonado Mejía, "El Michoacano", se fugó de la cárcel de Tula la madrugada del primero de diciembre en un operativo que incluyó la detonación de tres coches bomba—, "Los Rex" y "Los Germanos" son algunos de los que disputan la extracción y trasiego de combustibles en la entidad, con presencia en el Valle del Mezquital.

Todos resaltan por su violencia, reflejada en los cuerpos y fragmentos de éstos que han dejado con mensajes hacia sus rivales y hacia las policías por la pugna que mantienen.

En 2021, Hidalgo registró cuatro mil 555 tomas clandestinas para extraer hidrocarburos y con esto se mantuvo, como desde 2018, como el estado más ordeñado del país.