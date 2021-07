Explota contra ex de su hermano

"Estaba el chisme a todo lo que daba, creo que Belinda estaba empezando con Nodal. Lupillo ya tenía el tatuaje. Yo no sé qué tiene Belinda que apend*ja", fueron las mordaces declaraciones del hermano de Lupillo a Vipromu Films.

"Yo dije en una entrevista, que me criticaron, si voy a Culiacán, encuentro 100 mejores (que Belinda). Tiene algo, creo que se acaba de comprometer. No es por faltarle el respeto al señor (Nodal), pero yo no lo veo. No lo veo, a lo mejor cocina chido", abundó en entrevista.

El productor declaró que los memes, burlas y tendencias que han salido de Lupillo por su relación con Belinda, como lo son el tatuaje que se borró o la nueva relación de la cantante con Nodal, le han afectado al "Toro del corrido" en su carrera profesional.