Explota conflicto en Tránsito Municipal

La actitud asumida por el ahora ex-jefe vial se deriva en respuesta a que en parte fueron los propios elementos quienes lo denunciaron quienes conjuntamente con ciudadanos causaran la baja del capitán.

Poco después del mediodía fue requerido en calidad de urgencia en la Oficialía Mayor donde se le recordó que el 30 de noviembre fue su último día de labores, y que en el caso de los elementos a quienes dio de baja no surtió efecto ya que se encuentran analizando la situación, y en su caso ya no es director por consiguiente no puede dar órdenes.

Es plausible agregar que más tarde se tuvo que hacer presente en la dirección de Tránsito el mismo Oficial Mayor licenciaos Jesús Acevedo para imponer orden, mediante los protocolos de rigor.

DESIGNAN A NUEVO JEFE

Finalmente, tal y como se diera a conocer a través de este medio de comunicación, fue designado como encargado interino, el segundo de abordo, el teniente Pedro Martínez Limón hasta en tanto se asigna al nuevo director.

Luego de ser requerido en la Oficialía Mayor el ahora ex-director de Tránsito al salir de palacio Municipal.