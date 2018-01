¡EXPLOTA SU CALIDAD! Se despacha el ‘Poopeer’ con ‘hat-trick’

"Quiere agradecerle a todos porque realmente el futbol en Reynosa me dio muchos amigos y no nada más en Reynosa y muchos siguen el equipo incluso tengo amigos que hacen el viaje a Monterrey entonces yo estoy muy agradecido con esa gente y con mi familia, con todos los que me apoyan y eso me motiva cada vez más”. Carlos “Poopeer” Hernández, jugador del Monterrey Flash

Los minutos que ha tenido el reynosense Carlos “” Hernández los ha exprimido al máximo y en su más reciente aparición con elde Monterrey explotó su gran calidad en la cancha con los tres goles que condujeron al triunfo de 14-10 sobre los

Para el jugador de casa es sin duda el mejor partido que ha dado desde su llegada a tierras regiomontanas y en su último cotejo se convirtió en pieza clave ante uno de los rivales que es considerado candidatoal campeonato de la Major Arena Soccer League.

El ex jugador de Búfalos UAT-UAMRA ya sentía que debía tener un partido en el que tuviera que cargar con el peso del equipo y que mejor prueba que el líder de la Región Central de la MASL.

“Me siento muy bien los goles se me dieron y que bueno que se me dio en este partido porque era uno de los rivales más fuertes y la verdad ya quería tener un partido como estos para demostrarle a mi equipo que aquí estoy con buena disposición que cuando se ocupe vamos a sacar la cara”, comentó el ya conocido “San Poopeer”.

El casaca 22 fue el encargado de abrir el marcador con potente disparo y después cuando Milwaukee amenazaba apareció en el punto penal para sacar zapatazo al ángulo, colocando el 8-5, y minutos más tarde completo su “hat-trick” con soberbia jugada individual que creó por la banda de la derecha dejando atrás a su marcador para encaminarse en diagonal al área y definir por abajo.

“Poopeer” viene de recuperarse de una lesión en el tobillo derecho que lo margino por espacio de un mes, pero con está reciente exhibición que dio es notorio que se encuentra en un buen estado físico.

“Estoy muy motivado por el partido que se me dio contra Milwaukee porque vengo de una lesión que no me dejaba estar al 100, pero de aquí para delante este juego para mi es el mejor juego que he dado en Monterrey y de aquí para adelante porque pienso en cada partido dar lo mejor”, lo dijo motivado el mediocampista, el cual cada vez que tiene actividad en la Arena Monterrey se hace sentir la afición de Reynosa.

El director técnico Mariano Bollella le ha dado oportunidad en seis partidos en los cuales le ha respondido con dos asistencias y cinco tantos. Las anteriores dianas que marcó fue ante Florida Tropics y Soles de Sonora.