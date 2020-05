Explota AMLO contra Reforma

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador explotó contra Reforma por las publicaciones sobre los contratos a la empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, y acusó que el periódico busca poner en entredicho al doctor Hugo López-Gatell.

En su conferencia mañanera, el Mandatario federal criticó que la información sobre los contratos al hijo de Bartlett la haya dado a conocer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización a la que cambió el nombre, y que la haya publicado Reforma.

“¿Esta es una información que dio a conocer la asociación ‘mexicanos a favor de la corrupción’? ¿No?, la de Claudio X. González, una persona muy honesta, miren, desde el inicio del Gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad, de modo que quién sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad, no somos iguales a los gobiernos de antes, a veces calienta, porque nos confunden, por ejemplo el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el Gobierno de Salinas, ahora son paladines de la decencia y la honestidad, no somos iguales, nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el Gobierno, para desterrar la corrupción”, dijo López Obrador.

Luego, arremetió contra el periódico por las preguntas que se le hicieron a López-Gatell sobre la actualización de la proporción de casos estimados de Covid-19, la cual fue pospuesta hasta este domingo, tras semanas de ser prometida.

“Es notorio, el caso del Reforma con el doctor Hugo López Gatell en la tarde noche vienen a tratar de poner en entredicho lo que sostiene el doctor, cuando él es una gente íntegra, honesta, incapaz de distorsionar la realidad, hay una gran diferencia entre la honorabilidad del doctor Hugo López Gatell y los que manejan el Reforma”, afirmó el Mandatario.

Se lanzó contra lo que dijo es una campaña para demeritar a López-Gatell.

“Digo todo esto porque ya hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López Gatell, no les gustó, no les agradó tampoco, que tomáramos la decisión de que el doctor fuese nuestro vocero porque ellos querían que el Gobierno fuese un desorden, un caos”, dijo.

DURA CRÍTICA

Criticó a Reforma porque, dijo, inició durante el Gobierno de Carlos Salinas.

“Entonces están empeñados en eso, pero no es nuevo, ellos surgen, el Reforma, ese periódico se inicia, comienza en México y no hay casualidades, en el sexenio de Salinas, es como la fundación del PAN, que se da en 1939, un año después de la expropiación petrolera cuando gobernaba el General Cárdenas”, acusó.

Agregó López Obrador que los patrocinadores de Reforma eran los dueños del País.

“Todo tiene su explicación y no es censura, es nada más aclarar, informar, dar elementos para que nadie sea sorprendido, los patrocinadores del Reforma eran los dueños del País, se sentían los todopoderosos, eran los que hacían los grandes negocios al amparo del poder público, eran los que no pagaban impuestos y ahora pues están molestos, inconformes”, aseguró.

“Y no se detienen ni siquiera ante la tragedia, porque son tiempos en que deberían estar pensando en cómo ayudar para curar a enfermos, para salvar vidas, pero no, ellos andan en otra idea”.