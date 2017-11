Explosiva premiación

Ciudad de México

Kendrick Lamar se lleva el premio principal del Video del Año por “Humble”, Ed Sheeran. Artista del Año y nuevo Artista Khalid; y se hizo un homenaje póstumo a Chester Bennington y Chris Cornell, dos estrellas de rock que se suicidaron este año, fueron recordados en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs, por sus siglas en inglés).

El ganador del Oscar Jared Leto, líder de la banda de rock 30 Seconds to Mars, recordó que estuvo de gira con Bennington y Cornell y habló apasionadamente el domingo de su amistad con Bennington, quien saltó a la fama como el vocalista de Linkin Park.

ALZA LA VOZ

Antes de presentar un video de Linkin Park actuando en los VMAs del 2010, Leto dijo a quienes puedan estar atravesando problemas en estos momentos: "Escúchenme, no están solos. Siempre hay un camino adelante. Busquen ayuda. Compartan sus pensamientos. No se rindan".

Cornell y Bennington eran buenos amigos, y Bennington era el padrino del hijo de 11 años de Cornell. Ambos se ahorcaron; Cornell en mayo, Bennington en julio.

DOMINAN EL ESCENARIO

Fue un momento emotivo en una noche dominada por Taylor Swift y Kendrick Lamar.

Swift estrenó el llamativo video musical de su nueva canción "Look What You Made Me Do", en el que aparece vestida como zombi en una escena y rodeada por serpientes en otra. Se rumora que el tema habla de su enemistad con Kanye West.

Paris Jackson también hizo virar algunas cabezas cuando habló sobre la reciente manifestación que se tornó violenta en Charlottesville, Virginia.

Fifth Harmony, que vio partir a una de sus integrantes el año pasado, se alzó con el reconocimiento por su éxito "Down", con Gucci Mane.

EXPLOSIVA ACTUACIÓN

Kendrick Lamar, quien obtuvo el premio al video de hip hop, ofreció una explosiva actuación que incluyó sus ingeniosas letras y a ninjas bailando cerca de llamaradas de fuego. El rapero interpretó sus éxitos “Humble" y "DNA". Vestido con chaqueta y pantalones rojos y una camiseta blanca, actuó rodeado por luces láser mientras Pink, Calvin Harris, Logic y otros artistas asentían al ritmo de su música.

"Despacito", que fue desairado en la categoría de video del año, perdió el último premio por el que competía: canción del verano. La ganadora fue "XO Tour Life" del rapero Lil Uzi Vert .

SE LUCEN

Ed Sheeran siguió a Lamar con una interpretación de su éxito "Shape of You", y después fue acompañado en el escenario por Lil Uzi Vert. Pink, quien interpretó un popurrí de sus éxitos, Premio Michael Jackson a la Vanguardia del Video. Rod Stewart interpretó una versión de su clásico "Da Ya Think I'm Sexy?"

SENSACIONAL

La anfitriona Katy Perry inauguró los VMAs diciendo que acababa de llegar del espacio a la Tierra y descendió al escenario vestida con un brillante traje plateado de astronauta.

Otros presentes Miley Cyrus, Shawn Mendes, Lorde, Fifth Harmony con Gucci Mane, Thirty Seconds to Mars, Logic con Khalid, Post Malone y Julia Michaels.