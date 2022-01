Explosión en tienda: dos personas heridas

Los hechos se registraron poco antes de la 1 de la mañana, cuando de pronto se registró la explosión, estando en el interior del negocio Yahir Alexis Acatecat Mendoza quien es trabajador del Seven y quien se encuentra grave en la ciudad de Monterrey, Nuevo León a donde fue trasladado en horas de la mañana del día de ayer.

En tanto un cliente de nombre José Hernández fue el otro joven lesionado, quien acudió aparentemente a comprar cigarros sin imaginar que se estaría enfrentando a una explosión de esta magnitud.

Desde temprana hora los trabajadores del turno de la mañana y tarde del Seven Eleven reportaron a la empresa ENGIE que había olor de gas, así mimos a los directivos de la misma empresa en la cual trabajaban. Sin embargo, nunca hubo una respuesta y fue en horas de la madrugada cuando se presentó la explosión.

El director de Protección Civil, Jorge Orizaga Castañeda confirmó que debido a la acumulación del gas es que se registró esta explosión que acabo prácticamente con el negocio que se ubica en la calle Primera.

En tanto al momento de que los elementos de Protección Civil trabajaban en el área afectada, se detectaron más fugas, por lo que el personal de la empresa gasera ENGIE acudieron a supervisar el área para tapar todos estos desperfectos que se seguían presentando.

"Yo pensé que estaba temblando, sentí como se sacudió la casa", dijo una vecina de la colonia Práxedis Balboa que esta a escaso un kilometro a la redonda de donde se generó la explosión la madrugada del miércoles.

Juan Diego Iracheta propietario de un negocio de tacos frente a dicho establecimiento que explotó, narró parte de los hechos que se registraron durante la madrugada del miércoles.

"Yo alrededor de las 12 de la medianoche me retire de mi negocio después de haber tenido una reunión, ya estando en caso no muy lejos de aquí, sentimos como la casa tuvo un resplandor, más las ventanas, por lo que mi esposa me dijo, alguien se quiere meter a la casa, pero de pronto recibimos una llamada que había una explosión en nuestro negocio, por lo que salimos inmediatamente hacia el lugar de los hechos", dijo.

"Cuando llegamos, vimos un panorama completamente desalentador, escombros por todos lados, nuestros trabajadores aún aturdidos por el tremendo estruendo de la explosión, me acerque a la tienda que aún tenía algo de fuego, nos percatamos que había una persona tirada fuera del negocio completamente quemada, por lo que junto con otra vecina nos llevamos al joven al hospital para que recibiera su atención, pero ya se habían llevado a otro joven más", comentó.

Resaltó que pese a la magnitud de la explosión, "afortunadamente" solo fueron dos personas afectadas, obviamente no hubiéramos querido que nadie saliera lesionado, pero era imposible al ver la magnitud de la explosión, era para que hubiera habido más lesionados.

Autoridades acordonaron el área para resguardar a la población.

La tienda quedó prácticamente destruida.

LOS TRASLADAN A MONTERREY Y VICTORIA

En tanto los jóvenes que resultaron lesionados en esta explosión, fueron enviadas a Monterrey Nuevo León y a ciudad Victoria para una atención especializada debido a las quemaduras que llevaban en sus cuerpos.

Con quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo, el joven cajero del Seven Eleven Yahir Alexis Acatecat Mendoza fue trasladado a la ciudad de Monterrey, Nuevo León en una ambulancia del Seguro Social, en donde su estado es delicado. El tío del joven, Julio César Mendoza explicó que su sobrino iba inconsciente pero vivo, entubado y con diagnóstico médico reservado.

"Viendo la magnitud de la explosión y como quedó el negocio, es un milagro que mi sobrino aún vaya con vida, nos dijeron que las próximas 24 horas son fundamentales para la vida de el", dijo.

Destacó que el además de trabajar, es estudiante del Instituto Tecnológico de Matamoros, es una persona productiva y buena con todos.

"Nosotros ponemos en las manos de Dios a nuestro sobrino, la verdad esta muy delicado, esperemos que logre salir de este accidente", concluyó.

Minutos más tarde José Hernandez salió del área de urgencias del Hospital General "Dr. Alfredo Pumarejo" a bordo de una ambulancia del gobierno de Tamaulipas con destino a ciudad Victoria en donde será atendido médicamente.

Los diagnósticos de salud de ambos jóvenes son reservado debido a la gravedad de sus heridas que presentaron en su cuerpo tras recibir la explosión.

La mercancía se esparció por varios metros a la redonda.