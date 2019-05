Explosión deja ocho personas heridas en Francia

Lyon, Francia.

Al menos ocho personas resultaron heridas luego de una explosión ocurrida en el centro de la ciudad de Lyon, al este de Francia.



Una fuente policial aseguró a la agencia AFP que la explosión habría sido causada por una bomba cargada con "tornillos y pernos", que fue colocada frente a una panadería cercana a la plaza Bellecour, en el centro de la ciudad.



El Presidente francés Emmanuel Macron, se refirió al suceso como "un ataque en Lyon", Pero recalcó, que no depende de él sacar concluisiones.



"No depende de mí hacer un balance. Pero a priori, en esta etapa, no hay víctimas, hay heridos. "



Un testigo comentó al diario francés Le Monde que había visto tornillos esparcidos en la carretera.



Autoridades acordonaron la zona e indagan causa de estallido.



Recomendaron a la población evitar el área.