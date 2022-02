Explora Leonor Antunes arte y espacio doméstico

Son labores que involucran conocimientos tradicionalmente vinculados con las mujeres, pero el trabajo manual no es exclusivo de éstas, indica la creadora residente en Berlín durante un recorrido por la muestra que reúne, entre otras, piezas de cuerdas entretejidas y anudadas, correas de cuero y telares de algodón hilado a mano.

Este es un País, dice Antunes, al que valora por su complejidad y su cultura de raíces ancestrales. Meyer-Bergner fue una artista y diseñadora textil que después de vivir varios años en la Unión Soviética se mudó con su marido el arquitecto Hannes Meyer (1889-1954) a México, en 1939. La pareja formó parte del Taller de Gráfica Popular (TGP) durante casi una década y juntos utilizaron el diseño y el arte como herramientas para luchar contra el fascismo.

"Cuando hago mis obras no necesariamente pienso que estoy haciendo arte: me interesa recuperar ciertos conocimientos y labores y después me interesa mucho trabajar a partir del espacio", puntualiza la creadora que también explora el vidrio soplado, el metal y el caucho. Es la tercera vez que Antunes expone en México, tras presentarse en el Tamayo y en El Eco. La muestra permanecerá abierta al público del 12 de febrero al 19 de marzo. Kurimanzutto se ubica en Gobernador Rafael Rebollar 94, en la colonia San Miguel Chapultepec.