Explora en poemario la divinidad

La escritora estuvo acompañada de la poeta Blanca Luz Pulido y los escritores Hugo de Mendoza y José Falconi, quienes abordaron la temática espiritual del texto, finalista del XL Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística 2020. Nozal compartió que este poemario inició como un ejercicio escritural para abordar un diálogo con la divinidad, un poco antes de padecer por primera vez Covid-19. "Me anclé a la poesía como una forma de vida, lo que me salvó de todos los estragos que me produjo la enfermedad. Ahora que lo presento, acabo de salir del segundo contagio que tuve en enero. Es un libro dedicado a la divinidad, de la forma en que cada quien quiera concebirla.

Para mí, la divinidad tiene forma, pero a veces no", dijo. Al referirse a la obra editada por Ediciones del Lirio, el editor Hugo de Mendoza se refirió a las dos partes que conforman el volumen: De la divinidad con forma y De la divinidad sin forma. La primera está escrita de forma clásica, como sonetos y, la segunda, en verso libre, con énfasis en la figura retórica entre "instante y eternidad" respecto al ser amado que puede trasladarse a lo terrenal o a lo espiritual.