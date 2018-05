Explica a medias dirigente de CTM

Río Bravo, Tam.- A la falta de condiciones que garantizaran la vigilancia y seguridad en su integridad física de los trabajadores que participaron en el fallido desfile del Día del Trabajo, acreditó el dirigente de la Federación de Trabajadores de Río Bravo de la CTM.

Esto lo afirmó al ser entrevistado por este reportero David Delgado Gil secretario general de la Federación de Trabajadores de Río Bravo, y en ese contexto explicó:

"Nosotros ya teníamos todo preparado para poner la plataforma aquí de la traila no más que no llegaron a tapar la calle, por eso ya no quisimos seguir y mejor lo hicimos así de pasada, pasó que vialidad no vino a bloquear la calle, nosotros pedimos permiso e hicimos los trámites conducentes".

Y prosigue:

"Insisto nosotros no fallamos y no seguimos porque no nos protegieron, no se que pasaría en realidad, y en el caso de la Valeo realmente habría que preguntarle a Margarita como dirigente por que no llegaron hasta acá".

Sin embargo el propio dirigente se contradijo, en virtud de que en sus declaraciones aseguró que dicho sindicato había pasado por el recinto oficial cuando no fue así.

DESCONTROL. Ante la confusión los contigentes se empezaron a dispersar rápidamente, los de la Valeo ni siquiera alcanzaron a llegar.

-

MARGARITA GARCÍA



De igual manera se trató de entrevistar vía telefónica a Margarita García Martínez, sin embargo contestó una persona del sexo masculino quien dijo que en esos momentos se encontraba en una reunión, y ya posteriormente al cortar la llamada en un segundo intento no contestó.