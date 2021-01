Explica #LadyRosca que compró 300 roscas porque es comerciante

Sayra de la Cruz, una mujer emprendedora que en redes sociales fue nombrada como #LadyRosca, respondió a las críticas, asegurando que al adquirir las roscas de Reyes más baratas en una tienda de autoservicios y venderlas más caras, no cometió ningún delito, sino que solo invirtió su dinero.

El pasado 7 de enero, una vez pasados los festejos del Día de Reyes, una tienda, ubicada en una plaza de Villahermosa, Tabasco, puso en remate las roscas a solo 99 pesos, por lo que esta mujer aprovechó la oferta y compró 300 unidades, pero en redes sociales fue criticada por esta acción, incluso varios usuarios colocaron su foto saliendo de la tienda, al mismo tiempo que criticaron que la cadena haya accedido a venderle más de una.

La nombraron desde entonces #LadyRosca; sin embargo, Sayra de la Cruz, a través de sus redes sociales, respondió afirmando que había recibido muchos mensajes de apoyo de amigos y personas que conocieron de la publicación.

"No saben cuánto me gustaría responder cada uno de los bellos mensajes que me envían, estoy muy agradecida con Dios porque siempre pone una oportunidad para mejorar día con día, también agradecida con todas las personas que se tomaron un minuto de su tiempo, para alentarme para hacerme sentir tan orgullosa de lo que me heredó mi viejita linda, que es el comercio", indicó.

Y agregó: "Sí soy comerciante a mucha honra, soy vendedora de todo lo que se pueda vender y siempre estoy pendiente de todo lo que puede venderse, lo veo y me apropió de el producto o mercancía, me apasiona muchísimo lo que hago y lo hago con todo el gusto y el amor del mundo. Siempre teniendo como guía y delante de mí a Dios, que sin él nada sería".

Aclaró que las roscas las vendió en 150 pesos, y fue una venta que hizo junto a dos mujeres más para obtener una ganancia.

"No compre con ningún vale ni apoyo del gobierno, en una de las fotos que subiré se verán 3 de las mujeres que junto conmigo se dedican al comercio y que siempre en unión y con Dios delante nos arriesgamos a vender e invertir en lo que nos conviene; pueden llamarme Sayra o #leydirosca la verdad es que me dio mucha risa, (no lo digo en mal plan)".

La llamada #LadyRosca aseguró que ese mismo día vendió todas las roscas que había comprado en la tienda. "A las personas que hicieron malos comentarios sobre mi aspecto, o como soy, les puedo decir que Dios las bendiga grandemente y las llene con su inmenso amor", señaló en sus redes.