Explica Guajardo el origen de ingresos

En entrevista con Grupo REFORMA, el ex funcionario aseguró que todos los depósitos realizados a sus cuentas bancarias, tanto en México como en Estados Unidos, tienen un origen legal, lo que está dispuesto a probar en el plazo de cuatro meses que le otorgó un juez, luego de vincularlo a proceso, en espera de la documentación.

Explicó que, a raíz de una indagatoria iniciada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el año 2019, recibió un total de cinco observaciones. Estas se encontraban relacionadas con el depósito de cuatro cheques por 708 mil pesos; uno más, por 400 mil pesos; depósitos en efectivo por 100 mil y 190 mil pesos, a cuentas bancarias y tarjetas de crédito, así como la compra de una obra de arte, con un valor de 800 mil pesos.

"En enero de 2014 recibí el pago de un préstamo realizado a mi hermano Julio, fueron cuatro cheques: dos por 200 mil, uno por 208 mil y otro por 100 mil. "También en enero de 2014 se hizo el depósito de 400 mil pesos que presté a un amigo para la compra de un departamento", detalló. Aseguró que en 2014 vendió una camioneta Cherokee por la que recibió un primero pago de 34 mil pesos y luego de 66 mil, para un total de 100 mil pesos.

"En 2015 vendí otro vehículo que no era del año, por 190 mil pesos, 60 mil a mi cuenta y el resto a la tarjeta de crédito", aseguró. Guajardo reconoció que en el caso de la adquisición del cuadro se presentó una complicación, ya que la obra del pintor oaxaqueño Guillermo Olguín fue adquirida en 2010, pero fue incorporada en su declaración patrimonial hasta 2015. El cuadro lo incluyó en su declaración patrimonial de 2016, sobre el 2015, por la cantidad de 800 mil pesos, aseveró. "¿Cuál es el error que cometo? Que realmente el cuadro lo registré ahí porque me percaté que no lo había registrado, pero lo compré en 2010, cuando pagué por él, en una oportunidad 20 mil dólares, cuando ya valía en el mercado 49 mil dólares.

"Cometo un error y no pongo la aclaración de que realmente lo había comprado en 2010, entonces la Función Pública me dice: '¿dónde puedes comprobar que pagaste por ese cuadro?' Entonces puede haber el supuesto de que lo recibiste como contraprestación a algún ilícito", relató. De acuerdo con Guajardo, la SFP dio vista a la FGR sobre el caso, pero, tras la entrega de documentación, cuatro de las cinco observaciones quedaron aclaradas y solventadas. El economista reconoció que el tema relacionado con la compra de la obra de arte quedó pendiente; sin embargo, sus abogados mostraron plena disposición ante la Fiscalía General para presentar la documentación necesaria. El priista refirió que, cuando estaban en ese proceso, detectaron una especie de enfriamiento en la comunicación con la FGR, por lo que el pasado 5 de julio sus abogados acudieron personalmente a revisar el estatus del caso.

Afirmó que fue hasta ese momento cuando se percataron de que el expediente ya había sido judicializado desde el 30 de junio, por lo que tuvo que presentarse a una audiencia. En esta nueva etapa, refirió el ex funcionario, se enfrentó a nuevas acusaciones como el señalamiento sobre un depósito de 300 mil dólares que le realizó su hermano en una cuenta aperturada en Estados Unidos, desde que se desempeñó como funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) (1988-1991). El diputado federal electo aseveró que el dinero es de origen legal, ya que se trata de la compensación por cesión de derechos de una herencia. "Tomaron la información de mis propias declaraciones patrimoniales y me dicen: en 2015 usted recibió 300 mil dólares de transferencia en su cuenta, presuponemos que es enriquecimiento ilícito", relató. "Yo lo que les digo es que vean mi declaración, porque ahí dice que mi hermano me los transfirió para compensar que cediera la casa a mi hermana, porque era parte de la herencia de mi madre, y ahora me llevan a audiencia".

Y reprocha defensa actuar de Fiscalía La defensa del ex titular de Economía afirma que la falta de tiempo y la forma sorpresiva en la que se condujo la Fiscalía son las razones por las que no pudieron aclarar tres puntos del supuesto delito que le imputan a su cliente. De acuerdo con Juan Luis Montero, abogado de Guajardo, la FGR hizo una pesquisa, con las pruebas que su cliente ofreció en la carpeta de investigación, para agregar dos elementos que no habían sido contemplados originalmente en la denuncia interpuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El primero es una cuenta donde el ex funcionario recibió poco más de 300 mil dólares, y el segundo son gastos con una tarjeta de crédito American Express de 2014 a 2018. Dichas observaciones se suman a la adquisición de un cuadro de 20 mil dólares del pintor oaxaqueño Guillermo Olguín, rubro que consideró la SFP en su querella. Es por esos tres indicios que el jueves el también negociador del T-MEC fue vinculado a proceso en una videoconferencia de casi nueve horas de duración. Los depósitos en dólares se hicieron a una cuenta que Guajardo abrió en los años 90 en un banco extranjero, cuando era funcionario del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con su defensor, la operación más importante que le reclaman corresponde a un depósito relacionado con una herencia. "Esos 300 mil dólares vienen de una casa que era de su mamá, esa casa la hereda a dos de sus hijos, su hermana y él mismo.

El hermano más grande le dice 'dáselo a la hermana y yo te compenso con una cantidad de dinero' y se la da a la hermana", precisó. "Ése es el depósito que él tiene de la cuenta del hermano, que cae en la cuenta del señor Idelfonso, pero esto no nos permitió el MP poderlo acreditar ante ellos". Expuso que el 1 de julio pasado la FGR citó a la defensa de Guajardo para comparecer y tomar conocimiento de estos nuevos hallazgos en la investigación. El mismo día, por solicitud del ex funcionario, estaba citada a declarar en la Fiscalía la dueña de la galería de Monterrey que le vendió el cuadro de Olguín, pero no asistió.