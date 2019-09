Explica FIFA omisión de votos por Salah

La federación egipcia de futbol cuestionó porqué boletas de papel en favor de su capitán no fueron incluidas en un documento que la FIFA publicó tras la ceremonia del lunes. Lionel Messi terminó siendo el ganador.

Firmas en las boletas de Egipto "estaban en mayúsculas y por tanto no parecían auténticas", dijo la FIFA el jueves en una declaración.



La FIFA añadió que "los formularios de votación no estaban firmados por el secretario general (de la federación), lo que es obligatorio".



También dijo que su oficina que realiza la votación es monitoreada por auditores independientes y confirmó que Egipto fue contactado inicialmente para que confirmase las boletas y entonces "recibió dos recordatorios para que presentase los formularios apropiadamente firmados para el 19 de agosto".



La federación egipcia estaba envuelta en un torbellino en julio y agosto luego que sus líderes renunciaron debido a la eliminación de la selección nacional en octavos de final en la Copa Africana de Naciones, de la que fue anfitrión.



En agosto, la FIFA envió un equipo de emergencia para hacerse cargo de la federación egipcia.



Frente a otras dudas sobre la integridad de algunos votos para el premio The Best, la FIFA afirmó que examinó además las boletas de papel presentadas por Nicaragua y Sudán, y éstas estaban firmadas y confirmadas con el sello oficial de las federaciones. Los votos presentados estaban además correctamente reflejados en el documento de la FIFA que cotejó las preferencias de los votantes.