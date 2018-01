Explica expulsión de Twiggy

Ciudad de México

Marilyn Manson expulsó hace algunas semanas a Twiggy Ramirez de su banda tras darse a conocer que este había sido acusado de violación por su ex novia.

Sin embargo, el mandamás de la agrupación de rock ha aclarado a la revista Kerrang! que ese no fue precisamente el motivo de la salida del músico.

“No me separé de Twiggy como amigo o como hermano, porque todavía me preocupo mucho por él. Sin embargo, no puedo decir que mi relación musical entre ambos ha sido buena en estos años”, comentó Manson.

“Debí limpiar la casa y adoptar una nueva actitud”, abundó el vocalista.

En octubre Ramirez salió de la cuadrilla que actualmente promueve su álbum “Heaven upside down”.