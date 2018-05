Explica su desinterés hacia la serie de Luis Miguel

Ciudad de México.

En medio del revuelo que ha generado la serie sobre la vida de Luis Miguel, Issabela Camil, quien fue novia del cantante por siete años, reveló que no desea ver este proyecto.

"No he visto nada, no me da curiosidad. Yo más que nadie se lo que pasó. Entonces, pues si ya lo viví, ya no lo necesito ver en tele", dijo la actriz en entrevista a diversos medios.

Con respecto a la veracidad de la serie en el aspecto de la relación que Luis Miguel llevaba con su padre, Luis Rey, Issabela prefirió ser muy reservada y no entrar en detalles.

"La verdad es algo que no quiero comentar. Siempre he sido muy prudente con eso por conocerlo desde que éramos niños y después tener una relación, obviamente, pues fui parte de muchas cosas, viví muchas cosas, se muchas cosas y no las quiero contar porque no es prudente y no es algo que quiero hacer público", explicó.

Al ser cuestionada sobre si es un halago que el intérprete la considere como el amor de su vida, Camil no pudo contener la sonrisa.

"Son muchas cosas, creo que siempre el primer amor es brutalmente fuerte y creo que deja huella en la vida de todos. Me parece un gesto muy bello y muy sincero de parte de él, por decirlo abiertamente de esa manera".

Finalmente, sobre los supuestos contratos de confidencialidad que el cantante les daba a firmar a sus novias, Issabela manifestó. "No, a mi nunca me pasó una cosa así. Mi tema de no contar nada es por la educación, porque así crecí, es la educación que tengo".