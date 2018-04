Explica por que declina a premiación

Ciudad de México

Luego de las críticas que recibió por negarse a recibir el Premio Génesis, considerado el Nobel israelí, la actriz Natalie Portman publicó un escrito en el que explica que declinó recibir el galardón debido a que Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel, iba a pronunciar un discurso en la ceremonia de entrega. "He decidido no asistir porque no quiero que parezca que apoyo a Benjamín Netanyahu, quien iba a pronunciar un discurso en la ceremonia. "No formo parte del BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones ) y no lo respaldo.

Como muchos israelíes y judíos en todo el mundo, puedo criticar a los líderes de Israel sin boicotear a toda la nación", se lee en el mensaje en Instagram. La ganadora del Óscar por El Cisne Negro dijo que se preocupa por su país y por eso plantó cara a la corrupción. DA LA CARA "Israel fue creado hace exactamente 70 años como un refugio para las víctimas del Holocausto, pero el maltrato de aquellos que sufren las atrocidades actuales no casan con mis valores judíos. Porque me preocupo por Israel, tengo que plantar cara a la violencia, la corrupción, la desigualdad y el abuso de poder". De esta forma, sin mencionarlo, la actriz aludió a la situación que se vive en la frontera de Gaza desde marzo pasado, donde han muerto más de 30 personas por disparos de tropas israelíes.

"Esta experiencia me ha inspirado a apoyar a una serie de organizaciones benéficas en Israel. Lo anunciaré pronto, y espero que otros se unan a mí para apoyar el gran trabajo que están haciendo", finaliza el texto por la actriz. Reguev sugirió que, con su actitud, la actriz estaba respaldando el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que apunta a aislar económicamente al país por su trato de los palestinos.

La legisladora israelí Rachel Azaria, del partido de centro Kulanu, advirtió que la decisión de Portman es una señal de la erosión del apoyo a Israel entre los jóvenes judíos estadounidenses, y Oren Hazan, un legislador del Partido Likud del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, pidió que el gobierno le retirara la ciudadanía israelí a Portman.