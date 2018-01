Explica por qué se declaró gay pese a las críticas

Miami, Florida

Fue en 2010 cuando Ricky Martin dijo públicamente que es homosexual, decisión que muchos de sus amigos intentaron detener.

El astro boricua confesó a The daily show with Trevor Noah lo difícil que fue salir del clóset ante los medios de comunicación, sus fans y el mundo.

En ese entonces, Ricky Martin enfrentaba rumores y se preguntaba si era lo mejor para su carrera.

“La cuestión es que estaba rodeado de amigos que me decían que no lo hiciera, que sería el final de mi carrera. Se trataba de gente que me quería de verdad, que tenía buenas intenciones y que habían sido también a su vez víctimas de la homofobia. Tienes que entender que crecí en una cultura en la que se me decía que lo que estaba sintiendo estaba mal, que era maligno. Y si encima le añades que yo era… bueno, una especie de sexsymbol, imagínate. Y todo el mundo me decía que sería mi final”, dijo el cantante.

LA HONESTIDAD ANTE TODO

La llegada de sus mellizos Matteo y Valentino a su vida, le hicieron reconsiderar su postura ante los medios. Entonces Ricky Martin decidió ser honesto con si mismo.

“Resultó muy doloroso para mi, hasta que decidí que no podía soportarlo ni un segundo más. Ahora se trataba solo de mi, no de lo que pudiera pasar a mi alrededor. Lo importante era qué necesitaba yo para ser feliz. Y entonces tuve a mis hijos y supe que tenía que salir del armario porque no podía mentirles a esos niños preciosos”.

Actualmente Ricky Martin está casado con Jwan Yosef, con quien forma una hermosa familia y vive en una lujosa mansión con sus hijos, a quienes les explicó por qué tienen dos papás. (Agencias)