Explica ausencia en YouTube

"El muerto al pozo y el vivo al gozo, uno no se puede quedar llorando eternamente porque también el dolor mata y como yo no me quiero morir pronto, aquí seguiré". Pedro Sola, conductor.

Ciudad de México

Con su característica personalidad, el "Tío Pedrito", Pedro Sola, explicó en su canal de YouTube la razón de su ausencia durante un mes en esa plataforma: ni prohibiciones de Azteca ni nada, todo fue por el fallecimiento de su hermana mayor, Coral.

El conductor de "Ventaneando" relató en un video de casi 20 minutos que en diciembre pasado le avisaron que Coral no se levantaba de la cama, en su casa en Veracruz. Tras hacerle estudios supieron que tenía cáncer en los huesos, sobre todo en los de la pelvis.

MAL ATENDIDA

Los doctores recomendaron quimioterapias que ella no quería pero finalmente aceptó tomar en un hospital muy caro en el que considera, la trataron de forma equivocada, pues una quimioterapia que debía durar 4 horas en pasar, duró una hora y media, desde allí se desató el caos.

Horas después, su hermana no podía respirar, por lo que los doctores propusieron pasarla a terapia intensiva e intubarla. Pedro tuvo que recordarles que su hermana ya había firmado un documento donde se negaba a ser intubada y a ser resucitada. Afortunadamente, luego de varias horas Coral salió de ese trance y hasta le dijo a uno de sus hijos.

"¡No mames wey, en la mañana por poco y me les pelo cabrón!".

Un doctor le contó a Pedro que le pusieron mucho suero y se le llenó de agua alrededor del corazón "¡Háganme el favor, en el hospital, carísimo, de primera clase, de lujo, eso le pasó!".

TREMENDO TRANCE

Después de ese episodio, su hermana vivió varias semanas más y fue trasladada a Veracruz, hasta que murió el 10 de marzo pasado.

"De repente dijo adiós y se murió. Entonces ustedes se imaginarán que este trance tan tremendo que sufrí en la vida... no es fácil estar al cien por ciento uno con la personalidad, uno sentado frente a la cámara, en Ventaneando sí porque allí es mi chamba y ni modo, tienes que hacerlo, llegas con una buena cara trataba yo de que se me olvidara el problema que tenía, hacía yo el programa muy feliz, el público allí seguramente no se dio cuenta de lo que yo internamente estaba padeciendo pero eso fue lo que me pasó", dijo notablemente conmovido, y agregó.

LA EXTRAÑA

"La extraño muchísimo y les voy a decir por qué, aunque no llevamos una relación muy cercana -porque ella siempre vivió fuera de la ciudad-, por teléfono llevábamos una relación muy buena, de hecho los últimos años hablaba 3 cuatro veces al día, a veces yo iba a Veracruz o ella venía".

EN SILENCIO

El conductor decidió mantener la situación en silencio debido a que no quería que los medios fueran al funeral (aunque su hermana no quería).

"Hay revistas muy morbosas, y son tan tremendas y tan amarillistas estas publicaciones que son capaces de sacarle fotos al cadáver de mi hermana y subirlas en su próxima edición".