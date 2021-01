Expiran permisos para importar gasolina

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Sener, hay por lo menos 80 permisos de importación de gasolina que expiraron en 2020 o están por vencer este año.

El año pasado vencieron 48 permisos para importar gasolina, de los cuales cinco tenían vigencia de 2 años y 43 de un año. Entre las empresas que expiraron sus permisos están Total Atlantic Trading Mexico, Novum Mexico, Targa Fuels, PMI Trading Mexico y Pemex Transformación Industrial. Además, este año vencerán 32 autorizaciones más de empresas como Glencore Energy, BP Estaciones y Servicios Energéticos, Fuels Oil and Gas, Nexoil, entre otros. En tanto, sólo hay 23 permisos con fecha de expiración de 20 años vigentes y que están a cargo de grandes compañías internacionales como Trafigura, Valero, ExxonMobil, Shell y Tesoro. El 26 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de Sener y SE para limitar a los privados la importación de hidrocarburos y petrolíferos, pese al llamado de la Cofece de no hacerlo por el daño que provocaría a la competencia en la comercialización de petrolíferos.

"Este acuerdo viene a revolucionar el tema de las importaciones, los importadores privados están teniendo que hacer un trabajo extra con sus respectivos costos para cumplir con los nuevos requisitos. "Estamos sobrerregulados y esto nos trae más trámites y más información que cumplir", aseguró Eduardo Téllez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Hidrocarburos y Derivados, durante videoconferencia. Las nuevas reglas de Sener y SE establecen que no se otorgarán más permisos de 20 años y sólo se darán por uno o cinco años. Además, los criterios para entregar permisos quedarán a consideración de la Sener, misma que tendrá la facultad de revocarlos si así lo considera necesario. En el caso de los permisos de 20 años, Téllez destacó que también hay cierto grado de incertidumbre para los importadores pues "si no cumplieran con alguno de los supuestos del permiso original la autoridad también tiene la facultad de realizar ajustes".

Susana Cazorla, consultora en temas de regulación sectorial, aseguró que la publicación del acuerdo no cumplió con los requisitos mínimos que debieron acatarse en la consulta pública ante la Conamer y los agentes afectados. "Este acuerdo va en línea con todo lo que ha venido haciendo la autoridad, el único objetivo es beneficiar a Pemex, con ello no se beneficia al consumidor, ni a las inversiones y se pone en riesgo la seguridad energética. "Tanto en la forma como en el fondo Cofece puede ser un aliado muy importante para buscar que el acuerdo quede sin efectos porque no se incluyó a Cofece en la opinión sobre la afectación a la competencia" aseguró Cazorla.