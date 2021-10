Expiloto de pruebas se declara inocente

Un ex piloto de pruebas de Boeing se declaró inocente de los cargos de engañar a los reguladores al retener información sobre un sistema clave que jugó un papel en dos accidentes mortales que involucraron aviones Boeing 737 Max .

Afuera del tribunal, su abogado, David Gerger, dijo que Forkner era un chivo expiatorio. Dijo que si el caso llega a juicio, "la verdad demostrará que Mark no causó esta tragedia, no mintió y no debería ser acusado".