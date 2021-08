Expediente de vacunación Covid, ¿cómo imprimirlo?

"Tenemos más hospitalizados, es claro que han subido los casos", dijo Clark y señaló que para pasar a rojo se tendrían que revisar los indicadores.

Han subido las hospitalizaciones en la Ciudad, pero con menor intensidad, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina.

La jefa de Gobierno precisó que "aún no nos llega la información, pero consideramos que aun estamos en naranja".

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, dijo que es importante el regreso a clases y se considera actividad esencial. Consideró que esta tercera ola no es ni remotamente parecida a las dos anteriores.

Estamos totalmente de acuerdo en que se debe regresar a clases, expuso por su lado Sheinbaum.

El perfil de las personas que están siendo hospitalizadas en Ciudad de México son los graves, que incluyen adultos mayores no vacunados; y los no graves que no requieren ventilación, que son jóvenes, indicó la secretaria de Salud capitalina.

En caso de que se decida regresar a semáforo rojo, la jefa de Gobierno rechazó restricciones. Hoy estamos en una situación distinta porque tenemos vacunas, refirió.

Ante la tercera ola y la variante Delta, es necesario que estés preparado y tener el menor contacto el día de tu vacunación.

Para ello es necesario que imprimas tu expediente de vacunación Covid-19 y aquí te decimos paso a paso cómo obtenerlo.

1. Ir al sitio mivacuna

2. Ingresar el CURP

3. En la parte inferior se encuentra el botón "Expediente de vacunación", en donde se desplegará un PDF.