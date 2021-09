Expectativa por candidato a gubernatura; llama delegado de Morena a esperar convocatoria

Se tiene que tomar con seriedad esta candidatura... aquí en Tamaulipas vamos a cuidar los principios del presidente que son no mentir, no robar y no traicionar". Lucio Palacios, Morena Tamaulipas

Al manifestar lo anterior, el delegado estatal del partido Lucio Ernesto Palacios, consideró en este sentido que todo lo previo, solo son especulaciones.

Y enfatizó:

"Tenemos que esperar la convocatoria que se va emitir desde lo nacional en noviembre, para comenzar a ver perfiles y posteriormente encuestas, no hay definiciones ni preferencias de ningún tipo, Tamaulipas es un estado importante, pero no es el único que tendrá elecciones el próximo años".

Si bien reconoció que en lista de espera hay funcionarios de los tres órdenes de gobierno y que todos afirman ser el mejor perfil para el estado, insistió en la necesidad de esperar los tiempos proyectados.

"No podemos decir si será un hombre o una mujer, pero se tiene que tomar con la misma seriedad esta candidatura que la de las otras entidades, aquí en Tamaulipas vamos a cuidar los principios del presidente que son no mentir, no robar y no traicionar".

Noticia Relacionada ...Y la Iglesia reclama a alcaldes: no rivalidades ...Pero reiteran Américo y Garza: ´Queremos ser´

El delegado de Morena en Tamaulipas asistió ayer a la toma de protesta del nuevo alcalde de Río Bravo, Héctor Joel Villegas González, donde también fue abordado por el tema de los resultados que se prevén de los presidentes municipales electos en la frontera con Estados Unidos.

Por lo que comentó: "Hay una gran expectativa en todo Tamaulipas de Morena, porque se gobernará a más del 75 por ciento de la población, estamos seguros de que la gente no se equivoco, nuestros candidatos, van a cumplir, serán administraciones de combate a la corrupción, con honestidad.

En este aspecto también hizo alusión al congreso estatal y la necesidad de que se mantenga como un poder independiente al estado o a los municipios.

"Ya tuvimos una reunión con los diputados locales y vemos una gran unión, tienen la idea de quitar esta impunidad y privilegios que se le pusieron al gobernador, estamos hablando de un Congreso que debe mantenerse autónomo, no subordinado ni afín a partidos".