Expareja de Ricardo Crespo rompe el silencio

"Gracias mami por alzar la voz conmigo y por creer en mí. Más unidas que nunca gracias mami por tu apoyo", fue lo que escribió Valentina Crespo, de 14 años, en su cuenta de Instagram, sobre el comunicado de su madre, en el cual lamenta que su hija hubiera pasado por una situación de abuso por parte de su padre Ricardo Crespo.

"El abuso sexual infantil es una problemática que sufre la sociedad, muchas personas ven lejana esta situación y piensan que no sucederá en sus vidas... Aún no puedo creer que mi hija Vale, hubiera sufrido en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para que mi hija nunca hubiera tenido que pasar por algo así tan doloroso. Hoy daría todo para evitarle a mis hijos el dolor que están sintiendo", escribió María, exesposa del actor y cantante Ricardo Crespo.

La madre de Valentina externó que el error que comete la sociedad es ignorar la violencia sexual, que también afecta a niños y niñas de todas las edades y niveles socioeconómicos, sumado a esto el dolor del silencio que tienen que vivir las víctimas.

"Por eso para mí es muy importante destacar la valentía de mi hija, quien alzó la voz por ella y con ello la de todas las personas que han sufrido y han quedado en el olvido, esas voces que no saben qué hacer si hablar o no, por miedo a que no les crean, a ser juzgadas, rechazadas o marcadas por algo que no fue ni su culpa".

María también señaló que hace falta amor y empatía para abordar este tema, sin juzgar o poner en duda lo que un niño cuenta, y lo importante de reforzar su seguridad y confianza con una sencilla frase: Yo te creo.

De igual manera resaltó la importancia de que las víctimas puedan contar su historia, porque no sólo les ayudará a sanar sus heridas, también ayuda a otras personas que están pasando por lo mismo, pero sobre todo se convierten en la voz de quien no la tiene y así evitan que la vida de más niños y niñas siga siendo destruida.

"Para mí es importante aclarar que la mayoría de los abusadores suelen ser personas aparentemente normales, si les quitas la máscara con las que se esconden, les quitas el poder. Hoy hablo como mujer, pero sobre todo como mamá para que seamos una red de amor y protección para nuestra niñez, no sólo en México sino en el mundo entero".

No juzgar a los menores afectados y no olvidar que el único culpable en estos actos de abuso, es únicamente el agresor, fue lo que pidió la expareja de Ricardo Crespo en su texto, que publicó en su cuenta de Instagram.

"Admiro y estoy orgullosa de la valentía de mi hija por atreverse a hablar del abuso que sufrió por parte de su papá que, en lugar de cuidarla y protegerla, hizo todo lo contrario. Aun así, ella decidió hablar, buscar mi ayuda y liberarse de esta carga tan grande que llevaba solita por todos estos años".

Resaltó la importancia de informar a las personas que conforman los distintos círculos en que conviven los hijos, los signos y síntomas que pueden delatar una situación de violencia sexual. La importancia de que la familia y maestros se involucren en este tema, el cual casi siempre es silenciado, no sólo por los pequeños que lo han vivido sino por todos los niños.

"Es hora de poner un alto a cualquier tipo de abuso sexual, físico, emocional a niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres", escribió la madre de Valentina Crespo y remató con una cita de UNICEF.

"La magnitud de la violencia sexual está oculta, debido a la naturaleza sensible e ilegal, es importante tener en cuenta que gran cantidad de los casos de violación o abuso sexual no salen a la luz, ya sea por miedo, amenaza, vergüenza y desconocimiento tanto de la ley como del problema".

El artista Ricardo Crespo, fue detenido el 18 de febrero por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de su hija de 14 años, la demanda fue interpuesta por su exesposa en diciembre de 2020, pero hasta dos meses después la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México ejecutó la detención.