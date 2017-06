Expanden los beneficiospor estrés postraumático

McAllen, Tx. - El representante del Ryan Guillén promueve un proyecto de ley para permitir que los socorristas y personal de primera respuesta reciban beneficios de compensación para el trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés).

El proyecto de ley conocido como HB 1983 fue promulgado por el gobernador Greg Abbott el jueves 1 de junio.

El diputado estatal reconoció que estos valientes individuos ponen sus vidas en la línea por nosotros cada día que están en el trabajo.

“Es justo que reconozcamos las realidades y los peligros del trastorno de estrés postraumático, y permitamos que reciban tratamiento para su trauma”.

Un artículo publicado en 2015 en The Journal of Emergency Medical Services encontró que la tasa de suicidios en personal de primera respuesta es más de diez veces la tasa de la población en general. Estos individuos pueden ser expuestos a eventos traumáticos mientras realizan sus deberes, y con demasiada frecuencia estamos encontrando casos de PTSD. Según un estudio realizado por The Badge of Life, la principal causa de muerte entre los policías es el suicidio, Texas tiene uno de los más altos índices en la nación.

“Su salud mental y física debe ser una prioridad en nuestro estado, y creo firmemente que esta ley animará a más oficiales a buscar ayuda para su trauma”, subrayó el representante estatal Demócrata por el área rural del Sur de Texas.

Anterior a esta ley sólo se daba cobertura a la discapacidad metal, que muchos dicen conlleva estigmas y cargas financieras que podrían impedir que algunos busquen tratamiento. La nueva ley permitirá la compensación, siempre y cuando un individuo que ha servido cumple con los criterios diagnósticos para el PTSD, de acuerdo con los estándares de la Asociación Americana de Psiquiatría.

La ley da cobertura cubiertos por la ley incluyen a socorristas y paramédicos, paramédicos con licencia, bomberos y oficiales de paz.

Esta Ley entrará en vigor el 1 de septiembre.