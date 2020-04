Exjugador del América rompe en llanto al recordar a Salvador Cabañas

CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque Seba asegura no ser gran amigo de Cabañas, el haber compartido vestidor y algunas reuniones lo ligan a él con cierto sentimiento. Sin embargo, no puede evitar el llanto al relatar su encuentro después de que ´Chava´ sobrevivió a un balazo en la cabeza.

"Cuando lo fuimos a ver, vi que tenía cierta lentitud para algunas cosas. Hasta un momento me dice del Poncho cómo está y la nena, pero le dije que no tiene, sino que Rodrigo y más rato la misma pregunta del Poncho y la nena... Fue bravo, difícil, increíble... No quería hablar de él porque me pasa esto, no soy amigo pero no lo puedo ver así, esa cosas nos puede pasar a cualquiera si estamos en el momento equivocado", expresó Domínguez en una entrevista.

Respecto a cómo se enteró de la agresión contra el exgoleador de las Águilas, el ex defensa comentó "que habíamos entrado al vestuario, escuchamos que ´el jugador del América, el número 9, recibió un balazo en la cabeza´, nos miramos, pero nos decían el nombre. Le llamamos a Salvador y nos atiende su mujer al teléfono".

Sebastián Enrique jugó sólo un año con la casaca azulcrema, en el 2018, procedente de Estudiantes de la Plata. Incluso, él y su agente desdeñaron la posibilidad de ir a River Plata para jugar en México. En el 2009 regresó a su país, con el Vélez Sarsfield, donde se retiró en el 2014.