Exitoso Drive in Concert

Hidalgo, Texas sonó fuerte al ritmo de Intocable, quienes ofrecieron el 7 de junio un histórico espectáculo Drive in Concert, el cual fue un éxito total, todo bajo las medidas de distanciamiento social que se ha decretado tras emergencia del COVID-19.

Cabe mencionar que lo recaudado en este concierto será destinado para realizar pagos de los sueldos de los trabajadores que dependen de la agrupación musical y evitar despidos por la falta de trabajo.

Este Drive in concert, ofreció un regreso histórico a los espectáculos, la gente ya con ganas de disfrutar y así lo hicieron arriba de sus automóviles y camionetas cantando a todo pulmón, los éxitos del grupo de Zapata, Texas.

Desde temprana hora empezó la llegada de fans y fue pasadas las 21 horas que inicio este espectacular concierto.

Grupo Intocable deleitó a los asistentes con melodías como Amor maldito, ¿Dónde estás?, Vete ya, Estás que le pelas, Alguien te va a hacer llorar, Es mejor decir adiós y Soñador eterno.

A causa de la pandemia del coronavirus los artistas han tenido que adaptarse a la nueva normalidad e Intocable no se quedó atrás, ofreciendo un espectacular concierto al público de ambas fronteras, a quienes les interpretaron Déjate amar, Enséñame a olvidarte, El amigo que se fue, Eres mi droga y Me dueles

Obviamente no faltaron otros temas como No te vayas, Aire, Vuelve mi amor, Prometí, ¿Y todo para qué?, Coqueta, Fuerte no soy, Qué voy hacer y Por alguien más entre otras.

Los asistentes no dejaron de cantar desde sus autos en el concierto, siguiendo las medidas de higiene y el distanciamiento social dictado por las autoridades sanitarias.