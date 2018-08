Exitosa muestra en Inglaterra

Ciudad de México

Desde su preventa, la muestra "Frida Kahlo: Making Her Self Up" se ha convertido en una de las más exitosas en el Victoria & Albert Museum, al grado que la prensa mundial la ha considerado una de las diez exposiciones internacionales más importantes de 2018.

La subgerente de Relaciones Públicas y Prensa de Anglo Arts, Elisabeth Lastschenko, detalló que el primer día, la muestra rompió récord con la mayor cantidad de boletos vendidos en un sólo minuto y en un sólo día.

Debido a la demanda y gran aceptación de los ingleses, Victoria & Albert Museum ampliará su horario hasta las 19:00 horas lo que resta de agosto, para que los visitantes puedan apreciar los objetos personales e íntimos de la artista.

200 PIEZAS

La exhibición cuenta con cerca de 200 piezas de Frida Kahlo. Extractos de sus diarios, dibujos nunca publicados, cartas que escribió a Diego Rivera, a sus médicos y amigos cercanos, joyería y su pierna protésica son algunas de las piezas de la artista que se exponen.

La Secretaría de Cultura informó este jueves a través de un comunicado que, a dos meses de su inauguración, la exhibición ha ampliado su horario ante la gran demanda de visitantes en Londres.

"Frida Kahlo: Making Her Self Up" pretende dar una muestra de quién era Frida Kahlo a través de piezas que fueron descubiertas en 2004 en espacios de la Casa Azul, lugar donde permanecieron 50 años y que fueron presentados en la exposición "Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo" en la Ciudad de México.

Una selección del acervo que se expone actualmente viajó por primera vez al extranjero para esta muestra, cuyo montaje tardó siete semanas y abrió al público el 16 de junio pasado en el Victoria & Albert Museum, donde estará en exhibición hasta el 4 de noviembre.