Exitosa la participación de jóvenes boxeadores

Miguel Alemán, Tam.- Exitosa participación tuvieron los jóvenes boxeadores procedentes de Reynosa y Houston, al igual que los pugilistas locales del Gimnasio Olimpus Gym, quienes destacaron y se lucieron con un total de 8 peleas que sostuvieron el pasado fin de semana.

Dichas peleas se realizaron la tarde del sábado en las instalaciones del Auditorio Multidisciplinario de la colonia Fonhapo, donde también se llevó a cabo una función de lucha libre.

Al respecto, el instructor de box amateur Nelson Chapa Martínez, aclaró que de las 8 peleas, 5 de ellas fueron de exhibición, quedando en empate, pero en 3 más sí se disputaron los respectivos cinturones en diferentes pesos.

Entre los pugilistas que se subieron primero al cuadrilátero se encuentran los niños de apenas 12 años: Jael Gutiérrez Vs. Mariano Gutiérrez y luego peleó Mariano Gutiérrez Vs. Manuel Cárdenas y finalmente Jael Gutiérrez Vs. Manuel Cárdenas, de tal modo que se realizó una trilogía de exhibición con ellos.

La segunda pelea de exhibición fue de Salvador Martínez de Miguel Alemán Vs. Daniel "El Bombón" Heredia de Reynosa.

La tercera fue de Pedro Guerra de Miguel Alemán Vs. Francisco Heredia de Reynosa.

La cuarta pelea fue oficial con los jóvenes Jonathan González procedente de Houston, Texas, Vs. Saúl Reyes de esta ciudad, quien se ganó el cinturón.

En la quinta de exhibición pelearon Rubén Gómez Vs. César Chávez, ambos procedentes de Cd. Reynosa, Tam.

La sexta pelea también fue oficial, donde participaron los pugilistas Ricardo Guajardo de Reynosa, Tam., Vs. Jesús de la Garza, procedente de Houston, Texas, quien se llevó el cinturón.

En la séptima pelea de exhibición pelearon José Rodríguez de Reynosa Vs. Rafael Espiricueta de Miguel Alemán.

Y en la última y octava se subieron al ring Cristofer González procedente de Houston, Texas, Vs. Antonio Olivares de Reynosa, quien se llevó el cinturón.