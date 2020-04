Exitosa, bella y talentosa

Nadie duda que Jennifer Lopez es una mujer talentosa y bellísima, pues a lo largo de su carrera ha alcanzado el éxito en el cine, la música y la moda, además de robar muchos corazones.

En 1997, a sus 26 años, Jennifer se convirtió en la actriz latina mejor pagada en Estados Unidos, gracias al millón de dólares que recibió por su papel estelar en la película de Selena.

Dos años más tarde salió su primer disco, "On the 6", cuyo primer sencillo, "If You Had My Love", desbancó a "Livin´ La Vida Loca" de Ricky Martin. Y para el mercado en español lanzó "No me ames", junto a Marc Anthony, con quien se casó 5 años después.

SIEMPRE

CAUSA REVUELO

En el año 2000, al presentarse en los Grammy, su atuendo verde con estampado selvático causó tal revuelo que llevó a la creación de Google Images. 20 años después, durante la Semana de la Moda de Milán, la cantante revivió ese outfit, pero con una versión más atrevida, volviendo a incendiar las redes.

"La Diva del Bronx" lleva tres matrimonios, y hay algunos romances muy sonados, entre ellos el que vivió con Ben Affleck (foto), con quien estuvo a punto de llegar al altar. Actualmente sostiene una relación con el beisbolista Alex Rodíguez.