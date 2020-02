Éxito en todo... menos en la música

K

obe Bryant falleció este domingo pasado a los 41 años en un accidente de helicóptero —junto a ocho personas más, entre ellas su hija Gianna— y dejó un gran legado en el mundo del baloncesto. Sin embargo, el exjugador de Los Ángeles Lakers abordó otras áreas profesionales: el cine, la música e incluso la literatura.

El escritor Paulo Coelho ha desvelado, tras conocer la muerte del deportista, que preparaba un libro infantil junto a Bryant. Según ha contado el autor brasileño, ambos iniciaron conversaciones sobre este proyecto en 2016, cuando el baloncestista se retiró de las canchas. Su objetivo era motivar a los más pequeños a través del deporte: "Kobe estaba preocupado por hacer un libro que fuese un ejemplo positivo para los niños, especialmente para aquellos que provienen de familias humildes".

PREPARABA

UN LIBRO INFANTIL

Pero, tal como ha comunicado el autor brasileño a través de su cuenta de Twitter, no saldrá finalmente a la luz. "Fuiste más que un gran jugador, querido Kobe Bryant. Aprendí mucho hablando contigo. El borrador será eliminado en este mismo momento. Este libro ha perdido su sentido", escribió Coelho junto a una imagen de una conversación que mantuvo con el deportista el pasado mes de agosto.

El novelista ha borrado lo trabajado hasta el momento porque "no tiene ningún sentido publicarlo sin él", pero no descarta escribir sobre las cosas que aprendió de Bryant, un gran admirador de Coelho y cuyo libro favorito era El alquimista. "Lo vi lo suficiente para constatar que pensaba en más cosas que el deporte. No se centraba solo en competir. (...) Su trágica muerte ha mostrado lo importante que fue para el mundo, no solo para los Estados Unidos. Hablaremos de su legado durante muchos años, mucho más allá del deporte", ha comentado el escritor.

EN CINE

Bryant supo llevar su pasión por el baloncesto a otro nivel. En 2016, fundó Granity Studios, una plataforma de contenido multimedia que narra historias en torno al deporte, con la colaboración de escritores, productores e ilustradores. Desde entonces, la empresa ha publicado documentales, películas, podcasts y libros, entre ellos su autobiografía Mentalidad Mamba: Los secretos de mi éxito, de 2018.

Gracias a esta misma compañía, Bryant se convirtió en el primer jugador de la NBA en ganar un Oscar. El proyecto Dear Basketball (Querido baloncesto, en español) se llevó la estatuilla a Mejor cortometraje animado en la edición de hace dos años. En el film cuenta su historia personal en la cancha a través de la carta que escribió unos meses antes de retirarse. "Crecí soñando con ganar campeonatos, pero nunca, ni en mis sueños más locos, pensé que formaría parte de la industria del cine. Y mucho menos que estaría en los Oscar", dijo el deportista tras recibir el galardón, a lo que añadió: "Como jugadores de baloncesto, se supone que solo tenemos que lanzar y driblar. Pero me alegro de que hagamos un poco más que eso".

APOSTÓ POR RAPEAR

También intentó saltar a la industria musical, aunque en este ámbito no le fue tan bien. A Bryant le gustaba rapear y tuvo la oportunidad de hacerlo con temas como Say my name, de Destiny´s Child o Hold Me, de Brian McKnight. También tenía planeado lanzar el álbum K.O.B.E., con colaboraciones de 50 Cent y Tyra Banks, pero finalmente no se distribuyó.

Donde sí ha tenido éxito ha sido en los negocios. En 2013 fundó junto al empresario y científico Jeff Stibel el fondo de capital de riesgo Bryant Stibel, con el fin de invertir en medios de comunicación, tecnología y compañías de análisis de datos. Entre los dos invirtieron 100 millones de dólares (más de 90 millones de euros) y actualmente esta empresa dispone de unos 1.800 millones de euros en activo.

GRAN EMPRESARIO

En 2014, también fundó Kobe Inc y adquirió el 10% de las acciones de la bebida energética Body Armor, cuando la compañía estaba valorada en unos cuatro millones y medio de euros. La marca se revalorizó cuatro años después y superó los 180 millones de euros tras ser comprada casi en su totalidad por Coca-Cola.

Según la revista Forbes, Kobey Bryant amasó hasta 2016 una fortuna de más de 300 millones de euros, situándose entre los 50 deportistas estadounidenses más ricos en ese momento. Tras 20 temporadas como jugador profesional de baloncesto, contratos publicitarios con marcas como Nike y negocios muy lucrativos ajenos a su profesión, el deportista consiguió reunir una fortuna.